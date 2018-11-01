السفير الجزائري لدى سوريا: التواصل مع دمشق لم ينقطع

دمشق (أ ش أ)

أكد السفير الجزائري لدى سوريا صالح بوشة، أن العلاقات والتواصل مع سوريا لم ينقطع وأن سفارتي البلدين استمرتا في العمل.

وأعرب صالح بوشة، في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس، عن أمله في أن تستعيد سوريا عافيتها بسرعة ، وقال إنه وبفضل اقتصادها وعدم وجود مديونية خارجية لها استطاعت أن تقاوم ما تعرضت له من ضغوط خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن بلاده تعرضت خلال تسعينات القرن الماضي الى مؤامرة تجلت بإرهاب دخيل على المجتمع الجزائري ، وإن الأزمة التي مرت بها الجزائر مكنتها من امتلاك نظرة أكثر دقة وحكمة تجاه ما تتعرض له سوريا من أحداث ، إضافة الى معرفتها بالواقع في المنطقة العربية وتطوراته.

وأشار إلى أن استقلال قرار الجزائر وتمثيله لإرادة الشعب كان الأساس في تبني موقفها من الأزمة في سوريا ، وهو موقف أثبتت الوقائع الآن أنه سليم وصحيح وإيجابي ، مشيرا إلى أن بلاده عارضت في المحافل العربية والدولية كل ما من شأنه فرض عقوبات على سوريا كمقاطعتها أو تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية.