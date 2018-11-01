أكثر الكلمات إنتشاراً

حمدي قنديل الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

القوات العراقية تضبط 10 عبوات ناسفة في الموصل

07:34 م الخميس 01 نوفمبر 2018
القوات العراقية تضبط 10 عبوات ناسفة في الموصل

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، ضبط 10 عبوات ناسفة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قطعات اللواء التاسع الفوج الثاني شرطة اتحادية خلال عمليات التطهير والتفتيش تمكنت من رفع 10 عبوات ناسفة في منطقة كوديلة جنوب مدينة الموصل.
يشار إلى أن القوات الأمنية في محافظة نينوى تعلن من وقت لأخر اعتقال العديد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وضبط كميات من الأسلحة والمعدات في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها قبل تطهيرها.

هذا المحتوى من

القوات العراقية عبوات ناسفة الموصل العراق تنظيم داعش

الخبر التالى:

رئيس وزراء العراق: نحتاج إلى تنمية وإعمار بعد الدمار الذي سببه الإرهاب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان