القوات العراقية تضبط 10 عبوات ناسفة في الموصل

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، ضبط 10 عبوات ناسفة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقالت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قطعات اللواء التاسع الفوج الثاني شرطة اتحادية خلال عمليات التطهير والتفتيش تمكنت من رفع 10 عبوات ناسفة في منطقة كوديلة جنوب مدينة الموصل.

يشار إلى أن القوات الأمنية في محافظة نينوى تعلن من وقت لأخر اعتقال العديد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وضبط كميات من الأسلحة والمعدات في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها قبل تطهيرها.