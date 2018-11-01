وزير الدفاع التركي يعلن إطلاق أولى الدوريات المشتركة مع واشنطن في منبج السورية

أنقرة (أ ش أ)

أطلقت تركيا والولايات المتحدة اليوم الخميس، أولى دورياتهما العسكرية المشتركة في مدينة منبج بريف محافظة حلب شمال سوريا.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الدوريات المشتركة مع الجيش الأمريكي في منبج ستستمر حتى تحقيق الأهداف المحددة في خارطة الطريق التي أقرها الجانبان لحل قضية هذه المدينة السورية.

وينص اتفاق "خارطة الطريق" على توفير الأمن والاستقرار في منبج وإخلاء المدينة من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، اللذين يدخلان ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" وتعتبرهما أنقرة تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني".