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الرئيس العراقي يطالب الأطراف السياسية بمساندة الحكومة

07:07 م الخميس 01 نوفمبر 2018
الرئيس العراقي يطالب الأطراف السياسية بمساندة الحكومة

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد (أ ش أ)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس، الأطراف السياسية إلى دعم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للوصول إلى حكومة قوية تلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب العراقي.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية - أوردته قناة ( العراقية ) الإخبارية – أن الرئيس برهم صالح استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في قصر السلام ببغداد، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد، و المساعي التي تبذلها جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاقات بشأن اكتمال التشكيل الوزاري.

من جانبه أعرب المالكي عن تفاؤله بدور رئاسة الجمهورية لما فيه خدمة العملية السياسية واستقرارها من خلال الحفاظ على الدستور والقانون، مؤكداً أهمية التعاون بين الجميع والعمل معا لتقديم ما هو أفضل للمواطن العراقي خلال المرحلة المقبلة.

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