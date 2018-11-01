روسيا: قضية خاشقجي ضُخِمت بكم هائل من المكائد والافتراءات

كتب – مصراوي:

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم تضخيمها بكم هائل من المكائد والافتراءات، مشيرة إلى أن موسكو نوهت منذ البداية بأهمية أن تكون التحقيقات شاملة ونزيهة.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، ردًا على طلب التعليق عما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن أن الاستخبارات الروسية كانت تعلم ما حدث وأنها قدمت ما لديها من معلومات للاستخبارات التركية: "من المخيف أن تتضخم هذه المأساة بكل هذا القدر من المكائد السياسية والافتراءات، التي نراها اليوم".

وتابعت: "يجري حاليًا، بدلا من إتاحة الفرصة لإجراء تحقيق شامل وموضوعي، إطلاق حملة ضخمة ليست مأساوية بشكل أقل حول ملابسات هذه القضية".

وشددت زاخاروفا على أن هناك "عددا ضخما من التسريبات" غير المؤكدة حول ملابسات مقتل الصحفي السعودي على الرغم من قلة المعطيات الرسمية بشأن القضية.

أعلن النائب العام التركي عرفان فيدان، أمس الاربعاء، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتِل فور دخوله مقرّ قنصلية بلاده بإسطنبول، وفقًا لخطة كانت مُعدّة مُسبقًا، وتم تقطيع جثّته والتخلص منها، بحسب بيان نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.