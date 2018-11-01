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النرويج تستدعي السفير الإيراني لديها على خلفية مخطط اغتيال في الدنمارك

06:41 م الخميس 01 نوفمبر 2018
النرويج تستدعي السفير الإيراني لديها على خلفية مخطط اغتيال في الدنمارك

وزيرة خارجية النرويج إيني ماري إريكسن

أوسلو (أ ش أ)

أعلنت وزيرة خارجية النرويج إيني ماري إريكسن، استدعاء السفير الإيراني لديها على خلفية مزاعم بتورط نرويجي من أصول إيرانية في مخطط اغتيال في الدنمارك.

واتهمت الدنمارك إيران بإعداد "اعتداء" ضد ثلاثة إيرانيين يقيمون في أراضيها يشتبه في أنهم أعضاء في "حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز"، التي حملتها طهران جزئيا مسؤولية هجوم دام في مدينة الأحواز في جنوب غرب إيران في سبتمبر الماضي، حسبما أفادت قناة " الحرة الأمريكية اليوم الخميس.

وأعلن رئيس جهاز الأمن في الدنمارك فين بورك أندرسن، اعتقال مواطن نرويجي من أصل إيراني على صلة بمحاولة الهجوم.

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النرويج إيران أوسلو الدنمارك إيني ماري إريكسن

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