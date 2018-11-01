بوتين يوقع وثيقة "مبادئ سياسة الحكومة الروسية في مجال الهجرة"

موسكو (أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توقيعه على وثيقة "مبادئ سياسة الحكومة الروسية في مجال الهجرة"، والتي من أهدافها تسهيل عودة أبناء الجاليات الروسية إلى وطنهم.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس، عن بوتين قوله إن الوثيقة تهدف أيضا إلى وضع قواعد واضحة، لتسهيل دخول أبناء الجاليات إلى أرض الوطن ومنحهم حق الإقامة والتوظيف والحصول على الجنسية الروسية.

يذكر أن الوثيقة - التي تشمل الفترة ما بين العامين 2019 و2025 - تنص أيضا على منع أي مظاهر للتمييز أو نشوء "جيوب" عرقية أو تهميش الأجانب في روسيا، بما في ذلك إعداد أوراق ثبوتية لأشخاص لا يملكون جنسية، وتوفير فرص متكافئة للأجانب لتلقي خدمات متعلقة بالهجرة، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو مستواهم المعيشي أو أي اعتبارات أخرى.