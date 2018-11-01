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الأناضول: ترامب وأردوغان يتفقان على تعزيز العلاقات بين أمريكا وتركيا

05:50 م الخميس 01 نوفمبر 2018
الأناضول: ترامب وأردوغان يتفقان على تعزيز العلاقات بين أمريكا وتركيا

ترامب وأردوغان

القاهرة - مصراوي:

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الوكالة، أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال قضايا ثنائية والتطورات في سوريا، وتطرقا إلى الإجراءات المتعلقة بمنبج وإدلب.

وأكد الرئيسان عزمهما على اتخاذ خطوات بناءة نحو تعزيز العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

واتفق الرئيسان، بحسب الأناضول، على البقاء على تواصل وثيق في المرحلة المقبلة بشأن قضايا ثنائية وإقليمية.

أردوغان ترامب تركيا أمريكا سوريا

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