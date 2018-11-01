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الادعاء الإيطالي يسقط التهم عن وزير الداخلية على خلفية أزمة سفينة المهاجرين

05:45 م الخميس 01 نوفمبر 2018
الادعاء الإيطالي يسقط التهم عن وزير الداخلية على خلفية أزمة سفينة المهاجرين

روما (أ ش أ)

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الخميس، أن المدعين العموم قرروا إسقاط التهم الموجهة ضده على خلفية رفضه السماح لـ150 مهاجرا بالنزول من سفينة إنقاذ رست في صقلية أغسطس الماضي.

وقرأ سالفيني -في فيديو نشره عبر "فيسبوك"- خطابا أرسل إليه من سلطات الادعاء العام بمدينة صقلية توضح فيه أنها طالبت قاض بإسقاط التهم الموجهة ضد سالفيني دون أن توضح سبب القرار، وذلك حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

وكانت السلطات قد فتحت تحقيقا مع سالفيني ذو التوجه المناهض للهجرة في تهم إساءة استخدام السلطة واحتجاز أشخاص على غير رغبتهم بعدما مُنعت السفينة الإيطالية "ديكوتي" من إنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر.
وقال سالفيني حينها إنه لن يسمح بنزول المهاجرين من على متن السفينة حتى توافق دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على استقبالهم، وانتهت الأزمة التي استمرت عشرة أيام بعدما وافقت أيرلندا وألبانيا والكنيسة الكاثوليكية الرومانية على تولي أمر بعض المهاجرين.

يشار إلى أن حوالي 650 ألف مهاجرا وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية منذ عام 2014 فيما يوجد في البلاد قرابة 160 ألف طالب لجوء، وشن سالفيني حملة ضد الهجرة منذ تولي الحكومة الائتلافية الإيطالية السلطة في يونيو.

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