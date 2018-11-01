الرئيس الأوكراني يرحب بميركل في بلاده باستقبال عسكري

كييف - (د ب أ):

رحب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من خلال الاستقبال العسكري الذي أعده على شرفها في ساعة مبكرة من ظهر اليوم الخميس في العاصمة الأوكرانية كييف.

واستقبلت ميركل بالورود وعزف النشيد الوطني لكل من ألمانيا وأوكرانيا قبل أن يدخل الاثنان في محادثات ثنائية.

وتعتزم ميركل الالتقاء خلال زيارتها أيضا برئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير جرويسمان و رؤساء الهيئات البرلمانية في أوكرانيا.

يذكر أن البرلمان الأوكراني أقر مطلع شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي تمديد قانون الوضع الخاص لإقليم دونباس الخاضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا وهو ما اعتبرته الحكومة الألمانية دليلا على أن أوكرانيا لا تزال تفي بالتزاماتها المقررة في اتفاقية مينسك للسلام.

ويندرج ضمن بنود اتفاقية مينسك الالتزام بوقف إطلاق النار وسحب أية أسلحة ثقيلة وكذلك تراجع القوات إلى مناطق فض الاشتباك.