  • عاجل:أسعار الذهب ترتفع بعد هبوط مفاجئ بالأمس (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حمدي قنديل الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    الرئيس الأوكراني يرحب بميركل في بلاده باستقبال عسكري

    04:00 م الخميس 01 نوفمبر 2018
    الرئيس الأوكراني يرحب بميركل في بلاده باستقبال عسكري

    الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو

    كييف - (د ب أ):

    رحب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من خلال الاستقبال العسكري الذي أعده على شرفها في ساعة مبكرة من ظهر اليوم الخميس في العاصمة الأوكرانية كييف.

    واستقبلت ميركل بالورود وعزف النشيد الوطني لكل من ألمانيا وأوكرانيا قبل أن يدخل الاثنان في محادثات ثنائية.

    وتعتزم ميركل الالتقاء خلال زيارتها أيضا برئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير جرويسمان و رؤساء الهيئات البرلمانية في أوكرانيا.

    يذكر أن البرلمان الأوكراني أقر مطلع شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي تمديد قانون الوضع الخاص لإقليم دونباس الخاضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا وهو ما اعتبرته الحكومة الألمانية دليلا على أن أوكرانيا لا تزال تفي بالتزاماتها المقررة في اتفاقية مينسك للسلام.

    ويندرج ضمن بنود اتفاقية مينسك الالتزام بوقف إطلاق النار وسحب أية أسلحة ثقيلة وكذلك تراجع القوات إلى مناطق فض الاشتباك.

    أنجيلا ميركل بيترو بوروشينكو استقبال عسكري كييف أوكرانيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان