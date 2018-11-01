الجيش الإسرائيلي يحذر سكان قطاع غزة من الاقتراب من منطقة السياج الأمني

تل أبيب - (د ب أ):

وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس رسالة تحذيرية لسكان قطاع غزة من الاقتراب من منطقة السياج الأمني على الحدود بين القطاع وإسرائيل، وذلك قبل المظاهرات المتوقعة يوم غد.

وقال أفيخاي أردرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في رسالة وجهها لسكان القطاع، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي :"منطقة السياج الأمني في قطاع غزة يجب أن تكون خالية من العنف والإرهاب".

وقال إن هذه المنطقة "تهدف إلى الحفاظ على المنطقة الحدودية، ونحن مصممون على الحفاظ عليها ومنع الدخول إليها".

كان ما لا يقل عن ستة فلسطينيين لقوا حتفهم برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الجمعة الماضية بالتزامن مع مسيرات العودة التي شهدتها المنطقة الحدودية من القطاع.

وكثفت إسرائيل مؤخرا تهديداتها بشن ضربات مؤلمة على القطاع في حال استمرت المواجهات التي تقع شرقي غزة.

وقتل أكثر من 200 فلسطيني وأصيب 22 ألفا آخرون بجروح وحالات اختناق منذ مارس الماضي مع بدء مسيرات العودة على الأطراف الحدودية لقطاع غزة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.