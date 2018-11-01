عباس يلتقي السيسي غدا في شرم الشيخ ويشارك في "منتدى شباب العالم"

رام الله - (د ب أ):

أعلن السفير الفلسطيني في القاهرة أن الرئيس محمود عباس سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا الجمعة في مدينة شرم الشيخ.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن السفير دياب اللوح القول إن عباس سيشارك أيضا في افتتاح "منتدى شباب العالم" الذي سيُعقد في المدينة، في الفترة من الثالث وحتى السادس من نوفمبر الجاري.

وأوضح دياب اللوح أن الرئيسين سيبحثان "مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

تأتي الزيارة في وقت تبذل فيه مصر جهودا مكثفة في كل من ملفي التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، والمصالحة الفلسطينية.