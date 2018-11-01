تقرير: إيران تؤسس ميليشيات محلية جنوبي سوريا

القاهرة - (د ب أ):

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن إيران بدأت التركيز على تأسيس ميليشيات محلية في جنوب سوريا بعدما سحبت المسلحين غير السوريين بموجب طلبات موسكو.

وأوضحت المصادر أنه جرى قبل أيام تخريج دفعة من 60 عنصراً من معسكر في اللجاة في ريف درعا، أشرف عليهم مدربون إيرانيون ومن "حزب الله" اللبناني.

وأشارت إلى قيام ضباط إيرانيين بالتجول في مخيمات للنازحين لتجنيدهم في وحدات عسكرية.

كانت روسيا وعدت إسرائيل في يوليو الماضي بإبعاد القوات الإيرانية ووكلائها في سوريا لمسافة مئة كيلومتر عن الحدود مع إسرائيل وإزالة كل الصواريخ طويلة المدى التي لديها القدرة على تجاوز المنطقة العازلة التي يبلغ طولها مئة كيلومتر.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تؤكد بصورة متكررة على عزمها عدم السماح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا وخاصة في المنطقة القريبة من الحدود.

وتسعى إسرائيل للتأثير على روسيا للحد من النفوذ الإيراني في سوريا.