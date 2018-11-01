الرئيس العراقي يتلقى دعوة من العاهل الأردني لزيارة عمان

بغداد - (د ب أ):

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد اليوم الخميس وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي يزور العراق حاليا.

ونقل وزير الخارجية الأردني رسالة شفوية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى صالح والتهنئة على تسلمه منصب رئيس الجمهورية والتأكيد على حرص الأردن على تعضيد العلاقات مع العراق في المجالات كافة.

كما نقل الصفدي دعوة رسمية من الملك إلى الرئيس برهم صالح لزيارة الأردن.

وحمل الرئيس العراقي وزير الخارجية الأردني تحياته إلى الملك عبد الله الثاني وتمنياته بموفور الصحة والتوفيق وللشعب الأردني المزيد من التقدم والازدهار، واعداً بتلبية دعوة الملك الأردني في وقت قريب.

وأكد الرئيس العراقي " على أهمية تعزيز روابط الأخوة وتعزيز سبل التعاون الثنائي البناء بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين البلدين".

من جانب أخر، استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم وزير الخارجية الاردني وتم التباحث في العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في مختلف القضايا وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وكان الصفدي قد وصل إلى بغداد في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية.