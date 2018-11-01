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    حماس تعلن مقتل أحد عناصرها بـ "انفجار عرضي" في قطاع غزة

    12:22 م الخميس 01 نوفمبر 2018
    حماس تعلن مقتل أحد عناصرها بـ "انفجار عرضي" في قطاع غزة

    كتائب القسام ارشيفية

    غزة - (د ب أ):

    أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس عن مقتل أحد عناصرها في قطاع غزة.

    وذكر بيان أصدرته كتائب القسام أن أحد نشطائها 39 عاماً من سكان شمال قطاع غزة قتل "إثر انفجار عرضي أثناء رباطه" من دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

    وعادة ما تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة عبارة "مهمة جهادية" على ظروف مقتل نشطاء يتبعون لها أثناء حادث عمل، أو خطأ أثناء التدريبات المسلحة.

    حركة حماس قطاع غزة انفجار كتائب القسام

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