بالفيديو- لحظة انتشال الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

القاهرة- (مصراوي):

انتشل غواصون، صباح الخميس، الصندوق الأسود لطائرة "ليون إير" الإندونيسية المنكوبة من قاع البحر، التي تحطمت في بحر جاوة هذا الأسبوع وعلى متنها 189 شخصًا.

وأظهر مقطع فيديو، بثه التلفزيون الرسمي، اثنين من الغواضين بعد خروجهما إلى السطح يسبحان نحو قارب مطاطي، ويضعان جهازًا برتقالي اللون في حاوية كبيرة نقلته إلى سفينة بحث وإنقاذ.

وتحطمت الطائرة "بوينج 737 ماكس 8"، التابعة لشركة "ليون إير" للطيران منخفض التكلفة، بعد نحو 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا.

وأبلغ قائد الطائرة الهندي، بهافيي سونيجا، عن مشكلات تقنية قبل الكارثة، وطلب أن يعود إلى المطار، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت تقارير إخبارية أن بهافي (31 عامًا) كان يتمتع بسجل حافل بآلاف الساعات من الخبرة في الطيران "بدون حوادث".

وأمر وزير النقل الإندونيسي بودى كاريا سمادي، شركات الطيران بفحص جميع الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس"، عقب كارثة تحطم الطائرة.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أكد نائب رئيس لجنة سلامة النقل هاريو ساتميكو في تصريحات لرويترز رصد إشارات من الصندوق الأسود، وقال "صوت الأزيز أوضح".

وأضاف "أرسلنا مركبة تعمل عن بعد، ورصدنا كتلة ضخمة في قاع البحر، نعتقد أنها جزء من جسم الطائرة".

وأضاف أن فريقًا من الغواصين، يعمل منذ الصباح الباكر لتحديد المنطقة التي يعتقد أن الصندوق الأسود سقط بها. ووصف حالة البحر بأنها عادية.