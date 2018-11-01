السعودية تعتزم إطلاق مشروع لنقل الركاب عبر موانئ المناطق الساحلية

الرياض - (د ب أ):

كشف رئيس هيئة النقل العام في السعودية رميح الرميح عن خطة للاستثمار في السياحة البحرية والاستفادة منها، عبر إنشاء مشروع لنقل الركاب عبر موانئ المناطق الساحلية.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" على موقعها الالكتروني اليوم الخميس عن الرميح قوله إن "الاستثمار في القطاع السياحي ضعيف جدا، وهناك ثلاثة آلاف كيلو متر من الشواطئ لا يستفاد منها في مشاريع كالتاكسي البحري والكروز".

وأكد أن هناك دراسة جدوى جاري العمل عليها حاليا لتحديد موانئ لنقل الركاب على المناطق الساحلية داخليا بين الجزر والمدن، وسيتم طرحها للمستثمرين خلال الأسبوعين المقبلين.

وحول موعد عملية ربط السكة الحديد السعودية مع دول الخليج أكد أن الأمر يحتاج إلى تزامن مع جاهزية بقية الدول، موضحا أن مشروع الربط سيكون من رأس الخير ثم الدمام شرق المملكة.