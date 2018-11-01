  • عاجل:القضاء على 18 تكفيريا.. القوات المسلحة تصدر البيان 29 لـ"سيناء 2018".. (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    السعودية تعتزم إطلاق مشروع لنقل الركاب عبر موانئ المناطق الساحلية

    12:01 م الخميس 01 نوفمبر 2018
    السعودية تعتزم إطلاق مشروع لنقل الركاب عبر موانئ المناطق الساحلية

    رميح الرميح

    الرياض - (د ب أ):

    كشف رئيس هيئة النقل العام في السعودية رميح الرميح عن خطة للاستثمار في السياحة البحرية والاستفادة منها، عبر إنشاء مشروع لنقل الركاب عبر موانئ المناطق الساحلية.

    ونقلت صحيفة "الاقتصادية" على موقعها الالكتروني اليوم الخميس عن الرميح قوله إن "الاستثمار في القطاع السياحي ضعيف جدا، وهناك ثلاثة آلاف كيلو متر من الشواطئ لا يستفاد منها في مشاريع كالتاكسي البحري والكروز".

    وأكد أن هناك دراسة جدوى جاري العمل عليها حاليا لتحديد موانئ لنقل الركاب على المناطق الساحلية داخليا بين الجزر والمدن، وسيتم طرحها للمستثمرين خلال الأسبوعين المقبلين.

    وحول موعد عملية ربط السكة الحديد السعودية مع دول الخليج أكد أن الأمر يحتاج إلى تزامن مع جاهزية بقية الدول، موضحا أن مشروع الربط سيكون من رأس الخير ثم الدمام شرق المملكة.

    السعودية مشروع نقل الركاب المناطق الساحلية

    الخبر التالى:

    بالفيديو- لحظة انتشال الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان