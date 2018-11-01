رئيس كوريا الجنوبية: الزعيم الكوري الشمالي سوف يزور سول قريبا

سول - (د ب ا):

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان اليوم الخميس إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سوف يزور سول قريبا، وذلك عقب أن أعرب عن رغبته في زيارة سول في نهاية أحدث قمة بين الكوريتين عقدت في بيونج يانج في سبتمبر الماضي.

وقال مون في خطاب أمام الجمعية العام، حاول من خلاله توضيح سبب تواصله الدبلوماسي عن كوريا الشمالية، إن انعقاد قمة كورية شمالية-أمريكية" بات أمرا وشيكا".

مع ذلك، لم يذكر مواعيد محددة لانعقاد أي من القمتين.

وفي ختام قمة بيونج يانج، قال مون إن كيم أخبره أنه يريد زيارة سول. وقال مون لاحقا إن الزيارة، التي سوف تكون أول زيارة يقوم بها زعيم كوري شمالي للعاصمة الكورية الجنوبية ، قد تتم قبل نهاية هذا العام.

ويأمل مون أن تؤدي جهوده الدبلوماسية، التي شملت لقاءه مع كيم ثلاث مرات هذا العام، لإقناع كوريا الشمالية التخلي عن برنامجها النووي.

وأشار مون إلى أن كيم يعتزم زيارة روسيا، مضيفا أن الرئيس الصيني شي جين بينج يعتزم زيارة بيونج يانج. وقال مون أمام البرلمان" احتمالية عقد قمة بين كوريا الشمالية واليابان مازالت مطروحة".

ويشار إلى أنه عقب الثلاثة لقاءات التي أجراها مع مون، والقمة التاريخية التي جمعته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو الماضي، قال كيم إنه على استعداد للتخلي على برنامجه النووي، ولكنه منذ ذلك الحين لم تظهر سوى دلالات قليلة على إحراز تقدم في هذا الشأن.