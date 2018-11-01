الأمير هاري وزوجته ميجان يعودان إلى بريطانيا

ولينجتون - (د ب ا):

غادر اليوم الخميس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل نيوزيلندا، آخر محطات جولتهما الدولية التي استمرت 16 يوما .

وكان دوق ودوقة ساكس، اللذان تزوجا في مايو الماضي، قد بدأ أول جولة خارجية رسمية لهما بإعلان نبأ حمل ميجان في طفلهما الأول.

وأمضى هاري وميجان أربعة أيام في نيوزيلندا، حيث ركزا خلال الزيارة على مبادرات تتعلق بالصحة العقلية والبيئة والشباب.

وخلال جولتهما، التي بدأت في استراليا، حضر الزوجان الملكيان مراسم افتتاح وختام دورة ألعاب انفكتوس للمحاربين القدامي من المصابين والمعاقين في سيدني.

كما شملت الجولة فيجي وتونجا، حيث التقى هاري وميجان بالسكان المحليين وأمضيا بعض الوقت في الاستجمام .

ويعود الزوجان الملكيان الآن إلى منزلهما نوتينجهام كوتيج الكائن في محيط قصر كينسينجتون في لندن.