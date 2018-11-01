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إعادة افتتاح متاحف بعد تعرضها لأسوأ فيضانات منذ عشر سنوات

08:09 ص الخميس 01 نوفمبر 2018
إعادة افتتاح متاحف بعد تعرضها لأسوأ فيضانات منذ عشر سنوات

صورة ارشيفية

فينيسيا - (أ ش أ):

أعيد افتتاح متاحف مدينة فينسيا الإيطالية بعد أن ضربت الفيضانات 75٪ من المدينة عقب المد العالي "أكوا ألتا" الذي تسبب في ارتفاع منسوب المياه 156 سم أو أكثر من خمسة أقدام ، مما تسبب في أسوأ فيضان في عقد من الزمان.

وتقول متحدثة باسم مؤسسة بيجي جوجنهايم : إن "المتحف أغلق الساعة في 29 أكتوبر، لكن المد العالي لم يؤثر على المناطق الداخلية للمتحف.

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مدينة فينسيا إيطاليا فيضانات ارتفاع منسوب المياه

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