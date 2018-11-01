هيئة مراقبة أمريكية: طالبان تفقد السيطرة على مناطق في أفغانستان

كابول - (د ب أ):

قال المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان في تقرير نشر اليوم الخميس إن مقاتلي طالبان يخسرون السيطرة على مناطق في أفغانستان.

وجاء في التقرير أن طالبان تسيطر على 49 منطقة فقط من بين أكثر من 400 منطقة في البلاد ، وذلك حتى نهاية يوليو، مقارنة بـ 59 منطقة في منتصف مايو.

وبحلول نهاية يوليو، سيطرت الحكومة الأفغانية على55.5 % من جميع المقاطعات ، وهو ما يمثل تغيراً بنسبة 0.8 % منذ الربع الأخير ، حسبما أفاد التقرير، وهو أدنى مستوى منذ أن تم البدء في تتبع البيانات في أواخر 2015.

وزاد عدد المناطق المتنازع عليها 10 مرات منذ الربع الأخير إلى 132 ، مما

يعني أن23.4 % من المقاطعات يتم التنازع عليها الآن في جميع أنحاء البلد الذي مزقته الحرب.

وقال التقرير إن سيطرة الحكومة الأفغانية أو نفوذها منذ البدء في تتبع البيانات انخفض بنسبة 16% في حين زادت المناطق المتنازع عليها بنحو 11%.

ولا تتوفر بيانات موثوقة حول القتلى أو الجرحى بين قوات الأمن الأفغانية ، لأن الحكومة الأفغانية جعلتها سرية منذ العام الماضي.

ويأتي التقرير في وقت تتعرض فيه قوات الأمن الأفغانية لضغوط شديدة في أنحاء البلاد حيث تكافح أعمال تمرد وميليشيات في ظل هجمات على قوات الحكومة ومنشآت قوات الأمن.