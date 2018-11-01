إسرائيل تسعى لإحياء العلاقات مع دولة إفريقية مسلمة بعد عقود من القطيعة

تل أبيب - (د ب أ)

كشف تقرير صحفي الاربعاء قيام مسؤولين إسرائيليين بزيارة تشاد لمناقشة استئناف العلاقات بين الدولتين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني أن وفدا من المسؤولين الإسرائيليين زار دولة تشاد "ذي الأغلبية المسلمة" هذا الأسبوع لمناقشة إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كانت تشاد، التي تقع وسط أفريقيا، قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل خلال سبعينيات القرن الماضي إثر ضغوط عربية.

وفي سبتمبر عام 2017، قام المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك، دوري جولد، بزيارة إلى تشاد لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان في ذلك الوقت: "تشاد بلد مركزي في القارة الافريقية.".

وأضافت: "إنها دولة مسلمة تتحدث العربية وتتعامل مع الإرهاب الإسلامي الراديكالي وتتولى هذا العام الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي".

يشار إلى أن إسرائيل تقيم علاقات مع دول اوغندا وكينيا وجنوب السودان وتنزانيا واثيوبيا ورواندا .