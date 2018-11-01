حول العالم في 24 ساعة: تركيا تؤكد مقتل خاشقجي "خنقًا" فور دخوله القنصلية بخطة مُسبقة

كتب – مصراوي:

شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان النائب العام التركي عرفان فيدان، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل فور دخوله مقر قنصلية بلاده بإسطنبول، وأعلنت قناة "إن تي في" التركية، إن النائب العام السعودي سعود المُعجب استكمل تحرياته في تركيا وفي طريقه إلى البلاد، بعد 3 أيام من المحادثات مع مسؤولين أتراك حول قضية قضية خاشقجي.