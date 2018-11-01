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أهم التصريحات في 24 ساعة: خاشقجي قُتل مخنوقًا.. وقُطعت جثته

01:00 ص الخميس 01 نوفمبر 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: خاشقجي قُتل مخنوقًا.. وقُطعت جثته

جمال خاشقجي

القاهرة – مصراوي

قال المدعي العام المتركي عرفان فيدان إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل مخنوقًا، بينما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعوديين لم يخدعوه في أزمة خاشقجي لكن ربما خدعوا أنفسهم، وفي رسالة للشعب الجزائري قال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إنه جلب السكينة والأمن إلى البلاد خلال العشرين عاما الماضية.

عرفان فيدان جمال خاشقجي عبدالعزيز بوتفليقة ترامب السعودية أمريكا الجزائر

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