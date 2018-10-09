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الحكم على نائبة سابقة لرئيس جواتيمالا بالسجن 15 عاما لإدانتها بتهم الفساد

11:30 م الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
الحكم على نائبة سابقة لرئيس جواتيمالا بالسجن 15 عاما لإدانتها بتهم الفساد

أوتو بيريز مولينا

مدينة جواتيمالا (د ب أ)

حُكم على روكسانا بالديتي، نائبة سابقة لرئيس جواتيمالا، بالسجن لمدة 15 عاما وستة أشهر بتهمة خداع الدولة والاستيلاء على 3 ملايين دولار، وذلك حسبما جاء في حكم المحكمة الصادر اليوم الثلاثاء.

وكانت بالديتي نائبة للرئيس في عهد أوتو بيريز مولينا، الذي سبق أن سجن في اتهامات بالفساد. وهما متهمان بالعمل سوياً لإنشاء شبكة إجرامية تعمل على أعلى المستويات في الحكومة. وتواجه بالديتي بالفعل ثلاث قضايا أخرى.

ويتردد أن العصابة جعلت من الممكن للشركات، التي دفعت رشاوى، الالتفاف على الرسوم الجمركية على الواردات، مما يكلف الدولة الملايين.

وتم كشف النقاب عن هذه المخالفات من قبل المدعين العامين في جواتيمالا ولجنة دولية تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها إيفان فيلاسكويز، والذي تعرض منذ ذلك الحين لضغوط من الرئيس الجديد للبلاد، جيمي موراليس.

روكسانا بالديتي رئيس جواتيمالا الفساد استيلاء على اموال أوتو بيريز مولينا
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