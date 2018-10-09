مصدر حكومي: مقتل 3 رجال شرطة ومدني شمال بغداد

تكريت، العراق (د ب أ)

أفاد مصدر حكومي بمحافظة صلاح الدين اليوم الثلاثاء بمقتل ثلاثة من رجال الشرطة العراقية ومدني واحد في هجوم على نقطة تفتيش في ناحية الاسحاقي، 100 كيلومتر شمال بغداد.

وقال جمال عكاب، مدير إعلام محافظة صلاح الدين، إن "مسلحين مجهولين هاجموا نقطة للحراسة قرب منزل اسماعيل الهلوب نائب محافظ صلاح الدين في ناحية الاسحاقي ما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة ومدني كان يمر بالقرب من النقطة".

وأضاف أن "القوات الأمنية القريبة توجهت إلى المكان فورا واشتبكت مع المسلحين الذين فروا باتجاه الغرب نحو بحيرة الثرثار".

ومازالت المناطق المحاذية لبحيرة الثرثار شمال غرب بغداد تشهد تواجدا لخلايا تنظيم داعش لا سيما في المناطق الصحراوية بين محافظتي صلاح الدين والأنبار.

قال مصدر في قيادة عمليات نينوى، في مدينة الموصل، 400 كيلومتر شمال بغداد، إن" الطيران العراقي تمكن من قتل 22 داعشيا اثر قصفه انفاقهم بسلسلة جبال بادوش، 25 كيلومترا شمال غرب الموصل."

وتشهد مناطق عديدة من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.