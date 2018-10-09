وزير الطاقة الروسي ردا على ولى العهد السعودي :استراتيجيتنا زيادة الإنتاج

موسكو (د ب ا)

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، ردا على ولى العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ، إن "استراتيجيتنا تتضمن زيادة الإنتاج".

وأضاف الوزير للصحفيين "روسيا اليوم هي الرائدة في سوق النفط العالمية، وستبقى كذلك على المدى الطويل. استراتيجيتنا هي الحفاظ على إنتاج النفط على المستوى الحالي وحتى مع زيادة طفيفة"، بحسب وكالة سبوتنيك.

كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، قد توقع في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، ان ينخفض ​الإنتاج في روسيا بعد 19 عاما من 10 ملايين برميل بشكل كبير أو سيتوقف تماما.