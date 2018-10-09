أول تعليق من الخارجية الأمريكية على اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي

كتب – محمد عطايا:

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، إنها لا تعرف حقيقة ما حدث للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي اختفى في اسطنبول بعد دخول القنصلية السعودية.

وبحسب وكالة " رويترز"، أضافت نويترت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: "ليست لدينا أي معلومات بشأن ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء، أنه يعتزم الاتصال بالسعودية بشأن اختفاء جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن ترامب قوله في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، أنه لم يتحدث مع القادة السعوديين بشان هذا الموضوع بعد ولكنه "سوف يتصل بهم".

وأضاف الرئيس ترامب أنه ليس لديه علم عما حدث لخاشقجي غير ما قرأه في التقارير الإخبارية.

كان ترامب قد صرح أمس الأثنين أنه "منزعج بشأن هذا الموضوع، وهناك أخبار سيئة إلى حد ما تتحدث عنه. لايروق لي ذلك".

كان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد قال امس الاثنين إنه منزعج بشدة حيال ما يتردد عن خاشقجي.