القبض على شبكة كبيرة لتمويل تنظيم داعش في كردستان العراق

أربيل، العراق (د ب أ)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمجلس أمن إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شبكة كبيرة لتمويل تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) خلال عملية مشتركة بينه، وبين قوات التحالف الدولي لمكافحة التنظيم.

وقالت بيان صادر عن المديرية العامة لمكافحة الإرهاب تسلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الثلاثاء، إنه "بعد استحصال موافقة القضاء، وخلال عملية ناجحة نفذت في السادس من الشهر الجاري بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي ،تم القبض على شبكة رئيسة كبرى لتمويل تنظيم داعش الإرهابي، كانت تعمل في العراق وسورية".

وطمأنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب، من خلال بيانها، مواطني إقليم كردستان إلى أن "الإرهابيين لن يتمكنوا أبداً من المساس بأمن واستقرار إقليم كردستان، وأن جميع تحركات الإرهابيين والمتواطئين معهم يتم رصدها بدقة والتعامل معها وفقاً للقانون".

يشار إلى أن خلايا نائمة لتنظيم داعش لاتزال تنشط في العراق ،رغم اعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي في نهاية العام الماضي القضاء عسكريا على التنظيم في البلاد.