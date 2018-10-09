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العثور على مقبرة جماعية تضم 75 جثة في سرت الليبية

09:31 م الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
العثور على مقبرة جماعية تضم 75 جثة في سرت الليبية

مقبرة جماعية - صورة ارشيفية

سرت، ليبيا (د ب ا)

كشف مصدر عسكري في مدينة سرت الليبية العثور على مقبرة جماعية تحتوي على 75 جثة في منطقة الظهير إحدى الضواحي الغربية للمدينة.

ورجح المصدر في تصريح لـ"بوابة الوسط" اليوم الثلاثاء أن الجثث قد تكون لعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يسيطر على المدينة قبل هزيمته في كانون أول/ديسمبر 2016.

وأشار المصدر إلى أن فريق الاستكشاف مستمر في عمله بالمقبرة التي تضم رفات متحللة لم يعرف عددها بعد.

يذكر أن مصدرأ أمنيا في مدينة سرت، كشف أمس الأثنين عن العثور على 40 جثة بمقبرة جماعية في الضواحي الغربية للمدينة.

كان داعش قد سيطر على سرت في شباط/فبراير عام، 2015حتى تم طرده منها على ايدي قوات البنيان المرصوص في ديسمبر عام 2016.

مدينة سرت ليبيا مقبرة جماعية جثة داعش الإرهاب

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