جوتيريش يعرب عن تقديره العميق للمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة

واشنطن (د ب ا)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء عن تقديره العميق لإداء المندوبة الأمريكية في المنظمة الدولية نيكي هيلي ،وذلك حسبما صرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش للصحفيين.

وقال دوجاريك إنه على الرغم من الاختلافات السياسية بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة ، حافظت هيلي على "حوار تفاعلي وقوي".

كانت هيلي قد اعلنت اليوم تنحيها عن منصبها، في نهاية العام ، في خطوة مفاجئة كشفت عنها اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض وهى تقف إلى جانب الرئيس دونالد ترامب.