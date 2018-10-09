بريطانيا تجتمع بالسفير السعودي للحصول على إجابات عن خاشقجي

كتب – محمد عطايا:

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إنه اجتمع بالسفير السعودي الأمير محمد بن نواف، من أجل الحصول على إجابات عاجلة عن الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف الوزير البريطاني في تغريده له على "تويتر"، أن بلاده ستتعامل مع الحدث على محمل الجد إذا ثبتت التقارير بشأن خاشقجي.

وسمحت الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، للسلطات التركية بتفتيش مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، في إطار التعاون في التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن "السعودية ستسمح للسلطات التركية بتفتيش مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، في إطار التعاون في التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى منذ أسبوع، بعد دخول إلى مقر القنصلية".

وذكر بيان صادر عن أقصوي، إن "السعودية أخبرتنا أنهم منفتحين للتعاون في قضية اختفاء خاشقجي، وفي هذا الإطار سيتم تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول"، مؤكدا أن التحقيق في اختفاء خاشقجي جار على قدم وساق.