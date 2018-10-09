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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هاييتي إلى 17 شخصًا

07:54 م الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هاييتي إلى 17 شخصًا

زلزال

بورت أو برانس )أ ش أ)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب هاييتي وبلغت شدته 9ر5 على مقياس ريختر إلى 17 شخصًا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن الحكومة في هاييتي أن 333 شخصًا أصيبوا ونحو 7 آلاف و783 أسرة في حاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية.

ودمر الزلزال الذي وقع يوم السبت الماضي 4 مدارس وآلاف المنازل.

يذكر أن هايتي لم تتعاف بعد من الزلزال المدمر الذي ضربها في عام 2010، حيث سجلت قوته بمقدار 1ر7 درجة على مقياس ريختر، وأودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص كما شرد نحو مليون آخرين.

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زلزال هاييتي مقياس ريختر مساعدات إنسانية

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