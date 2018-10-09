إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

رام الله (أ ش أ)

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح الثلاثاء إثر استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي، مجموعة من الفلسطينيين قرب السياج الحدودي شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال المتواجدة خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي شرق دير البلح، أطلقت الرصاص الحي على مجموعة من الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بجروح، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج، وحالتهم وصفت بالمتوسطة.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوميا استهداف الفلسطينيين الذين يقتربون من المناطق الحدودية شرق وشمال غزة.