العراق: الآلاف يريدون أن يصبحوا وزراء

بغداد (د ب أ)

صرح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء ان ألاف من العراقيين تقدموا للترشيح على المناصب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة التي يجري الإعداد لها حاليا.

وقال عبد المهدي في بيان صحفي "أشكر ألاف المواطنين الذين استجابوا فقدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الإلكتروني وهذا مؤشر ثقة واستجابة كبيرة نعتز بها".

وأضاف "اننا صممنا محتوى الموقع الإلكتروني بعناية وأعددنا آليات برمجية للقيام بغربلة أولية للطلبات غير المكتملة وفريقاً مخصصاً لفرز الطلبات الجادة عن غير الجادة مقتنعين أن توفر قاعدة بيانات مباشرة بهذا الشكل سيكون مفيداً في عملية تشكيل الحكومة وفي الأعمال والمهام اللاحقة الاخرى".

وذكر عبد المهدي "إن ترشحنا لهذا المنصب ونجاح الحكومة لا يمكن ان يتحقق دون دعم وتأييد هذه القوى أو أغلبها إضافة للدعم الحقيقي الذي يجب أن نحصل عليه من الجمهور".

وذكر هناك "فجوة بين الجمهور والقوى تتطلب حلولاً للتقليل من أضرارها لذلك نشأت رغبة عارمة لدى منابر الرأي العام العليا بل حتى لدى الأحزاب أو معظمها لتشجيع مشاركة المستقلين الأكفاء النزيهين في إدارة دفة البلاد ناهيك عن مطالبات الشعب لمنع احتكار السلطة من أية جهة".

وتابع أن "علينا الإقرار بامتلاكنا كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين وهو ما يوجب الانفتاح عليها للاستفادة منها في مهمتنا الحالية والمهام المستقبلية".

وكان عبد المهدي قد دعا مساء أمس الاثنين العراقيين من أهل الكفاءة والاختصاص لتقديم طلبات للترشيح للمناصب الوزارية في الحكومة العراقية المقبلة ابتداء من اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الخميس المقبل.