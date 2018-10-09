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اتهام 3 صحفيين من ميانمار بموجب قانون "تكدير الصفو العام"

07:07 م الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
اتهام 3 صحفيين من ميانمار بموجب قانون "تكدير الصفو العام"

السلطات في ميانمار

يانجون (د ب أ)

ألقت السلطات في ميانمار القبض على على ثلاثة صحفيين في مدينة يانجون كبرى مدن ميانمار ومركزها التجاري ، مساء اليوم بسبب انتهاكات لقانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية لحماية "الصفو العام"، وذلك حسبما أفاد رئيس تحرير المجموعة الإعلامية التي يعملون بها .

وقال "كو أو" رئيس تحرير مجموعة "إليفين ميديا جروب" الإخبارية إنه تم توجيه الاتهام إلى كل من المحررين بالمجموعة كيوا زاو لين وناي ي مين وكبير المراسلين فيو واي بموجب المادة رقم 505 (ب) من قانون العقوبات في مركز شرطة بلدة تاموي في ميانمار.

وأضاف "كو أو " في مكالمة هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "لا أعرف لماذا وجهت إليهم التهمة ، لكنه لم يتم احتجازهم بعد".

ولم يرد مركز شرطة بلدة تاموي على اتصالات هاتفية (د.ب.أ).

وتحظر المادة رقم 505 (ب) نشر بيانات أو تقارير "بقصد التسبب ، أو التي من المحتمل أن تسبب ، الخوف أو الذعر للجمهور" أو أن تحث شخص ما على "ارتكاب جريمة ضد الدولة أو ضد الصفو العام". ويعاقب كل من يفعل ذلك بالسجن لمدة عامين.

وقال مجلس الصحافة في ميانمار ووسائل الإعلام المحلية إن المراسلين الثلاثة تم احتجازهم.

ميانمار قانون تكدير الصفو العام شرطة بلدة تاموي

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