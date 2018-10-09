تعليق إسرائيلي على استقالة نيكي هايلي: ستبقى صديقة حقيقية

القاهرة - مصراوي:

وجّه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الثلاثاء، الشكر لسفيرة الولايات المتحدة بالمنظمة الدولية نيكي هايلي وذلك بعد قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقالتها من منصبها.

وقدم دانون الشكر لهايلي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، وذلك على دعمها لإسرائيل طوال فترة عملها.

وكتب دانون: "شكرا نيكي هايلي، على تمثيل القيم المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. شكرا على دعمك إسرائيل وعلى تغييرك لموقف إسرائيل بالأمم المتحدة، وشكرا على الصداقة المتينة. ستبقين دوما صديقة حقيقية لإسرائيل".

وقبل الرئيس ترامب استقالة هايلي، وشكرها خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض على جهودها خلال شغلها المنصب.

واستعرض ترامب وهايلي خلال المؤتمر الصحفي ما قامت به السفيرة والدبلوماسية الأمريكية خلال العامين الماضيين، وخصوصا في الشأن الإيراني والسوري وموقف إسرائيل بالأمم المتحدة.