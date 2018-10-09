فرنسا تسلم بلجيكا دبلوماسيًا إيرانيًا خطط لتفجير مؤتمر "مجاهدي خلق" بباريس

كتب – محمد عطايا:

سلمت فرنسا السلطات البلجيكية دبلوماسيًا إيرانيًا متهمًا بالتخطيط لتفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية "مجاهدي خلق" في ضواحي باريس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت مصادر في باريس أكدت أن المخابرات الفرنسية، توصلت إلى نتيجة قاطعة بشأن مسؤولية المخابرات الإيرانية، عن التخطيط لتنفيذ هجوم، ضد مؤتمر المعارضة الإيرانية، في باريس في يونيو الماضي.

وعقدت المعارضة الإيرانية مؤتمرًا في باريس، يونيو الماضي، شددو فيه على أهمية إسقاط حكومة الملالي الحالية.