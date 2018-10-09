نيكي هايلي تنفي أي نوايا للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

كتب – محمد عطايا:

نفت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، أي نوايا للترشح في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة المقبلة 2020.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته مع الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء، ونقلته فضائية "فوكس نيوز"، عقب تقدمها بالاستقالة، أنها ستؤيد حملة دونالد ترامب في الانتخابات القادمة.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية زعمت نقلًا عن مصادر، أن سبب نيكي هايلي، يتعلق بأزمة مالية تتعرض لها.

وأضافت، أن للسفيرة الأمريكية ابن في المدرسة، والآخر سيلحق به قريبًا، ما جعلها تشعر باحتياج كبير لجني المزيد من الأموال.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل استقالة نيكي هايلي.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقدته مع ترامب اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة عملت على وقف التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وأضافت أن دونالد ترامب حقق نتائج مهمة في حل الأزمة السورية.