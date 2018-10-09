"سي إن إن" تكشف سبب استقالة نيكي هايلي

كتب – محمد عطايا:

زعمت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر، أن سبب استقالة المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، يتعلق بأزمة مالية تتعرض لها.

وأضافت، أن للسفيرة الأمريكية طفل في المدرسة، والآخر سيلحق به قريبًا، ما جعلها تشعر باحتياج كبير لجني المزيد من الأموال.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل استقالة نيكي هايلي.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقدته مع ترامب اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة عملت على وقف التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وأضافت أن دونالد ترامب حقق نتائج مهمة في حل الأزمة السورية.