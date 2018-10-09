القبض على أكثر من 90 شخصا من السياسيين والنشطاء المحليين بتركيا

اسطنبول - (د ب أ)

قالت متحدثة باسم "حزب الشعوب الديمقراطي" التركي المعارض الموالي للأكراد، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة التركية اعتقلت أكثر من 90 شخصا من السياسيين والنشطاء المحليين.

وقالت المتحدثة، برمالي ديميردوجن، إن بين المعتقلين العديد من السياسيين التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي. ويواجه المعتقلون إتهامات بأن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور(بي كيه كيه )، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منظمة إرهابية.

وقامت الشرطة التركية بمداهمات في تسع ولايات ، إلا أن معظم الاعتقالات جرت في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، بجنوب شرق البلاد.

كما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء التركية أنه تم مصادرة وثائق ومواد رقمية أثناء المداهمات.

وقالت الوكالة إن ثمة 151 مذكرة توقيف صدرت بشكل عام ضد أشخاص تربطهم صلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني.

كانت محكمة تركية قد قضت الشهر الماضي على الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، بالسجن لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر بتهمة الترويج لدعاية إرهابية.