ترامب: لم أتحدث مع السعودية حول أزمة جمال خاشقجي

كتب – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يعرف معلومات عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث للمسؤولين في المملكة عنه، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "اسوشيتيد برس".

وكان ترامب أعرب صباح اليوم، عن قلقه حيال مصير الصحفي السعودي الذي اختفى في مدينة إسطنبول التركية قبل نحو أسبوع.

وقال ترامب للصحفيين "أنا قلق حيال هذا الأمر. ولا يعجبني ما أسمع. نأمل أن تتم تسوية الأمر".