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أول تعليق لنيكي هايلي بعد قبول دونالد ترامب استقالتها

05:32 م الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
أول تعليق لنيكي هايلي بعد قبول دونالد ترامب استقالتها

نيكي هايلي

كتب – محمد عطايا:

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة عملت على وقف التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وأضافت في المؤتمر الصحفي الذي جمعها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان نبأ استقالتها، أن الأخير حقق نتائج مهمة في حل الأزمة السورية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الثلاثاء، أن دونالد ترامب قبل استقالة مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هايلي.

الأمم المتحدة الولايات المتحدة إيران التهديدات الإيرانية ترامب نيكي هايلي

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