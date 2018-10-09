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صور وفيديو: افتتاح ثاني مركز شرطة ذكي في دبي

04:46 م الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
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القاهرة - مصراوي:

في إطار سعيتها لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يجتاح كافة مناحي الحياة في العالم، افتتحت السلطات في دبي ثاني مركز شرطة "ذكي" في الإمارة الإمارتية، بعد عام من تدشينها أول مركز من نوعه في المنطقة.

افتتح المركز الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، المركز يوم الأربعاء الماضي في منطقة "لامير" أحد أهم وأحدث المشاريع الترفيهية الساحلية في منطقة الجميرا.

كانت سلطات إمارة دبي قد افتتحت أول مركز شرطة "ذكي" العام الماضي في منطقة "سيتي ووك".

وبحسب موقع شرطة دبي الإلكتروني، يعمل مركز الشرطة الذكي بدون الحاجة لأي تدخّل بشري، وهو الأول من نوعه في العالم.

ويستطيع المركز تقديم "27 خدمة أساسية و33 خدمة فرعية على مدار الساعة،" بدون الحاجة لتدخّل العنصر البشري، باستخدام ست لغات.

مركز شرطة ذكي دبي الإمارات منطقة سيتي ووك منطقة الجميرا حمدان بن محمد بن راشد

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