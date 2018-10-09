سطو مسلح على شركة أدوية بالهرم وسرقة 1.8 مليون جنيه "في عز الضهر"

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة السطو على سيارة تابعة لشركة أدوية بمنطقة الهرم، وسرقة مبلغ مليون و800 ألف جنيه.

تلقى اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بتعرض سيارة تابعة لإحدى شركات الأدوية لسطو مسلح، ظهر اليوم بدائرة قسم الهرم.

انتقل العميد أسام عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد عادل أبوسريع، مأمور قسم الهرم، إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء خروج سيارة سوزوكي بيضاء اللون تابعة لشركة أدوية من أحد المخازن بشارع كعبيش، اعترضت طريهم دراجة نارية "توك توك".

وكشفت التحريات الاولية للمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، أن 3 مسلحين ترجلوا من التوك توك، وهددوا السائق ومساعده، واستولوا على مبلغ مليون و800 ألف جنيه من داخلها، وفروا هاربين.

واصطحبت قوات الشرطة المجني عليها إلى ديوان القسم لسماع أقوالهما، في الوقت الذي يعكف فريق من المباحث بقيادة الرائدان أحمد صبري وهاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين، معاونو مباحث الهرم، على فحص كاميرات المراقبة، لتحديد هوية الجناة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.