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قوات فرنسية تجري مناورات تحاكي هجوما إرهابيا بالتزامن مع اجتماع وزراء داخلية أوروبيين

02:59 م الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
قوات فرنسية تجري مناورات تحاكي هجوما إرهابيا بالتزامن مع اجتماع وزراء داخلية أوروبيين

أرشيفية

فرنسا - (د ب أ):

أجرت قوات من الأمن والطوارئ في فرنسا مناورات تحاكي هجوما إرهابيا على استاد في ليون، وذلك بالتزامن مع اجتماع تعقده مجموعة من وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في المدينة اليوم الثلاثاء.

وشارك المئات من قوات الأمن وخدمات الطوارئ، وكذلك ممثلون يقومون بدور الإرهابيين، في التدريب الذي أقيم في استاد نادي أولمبيك ليون.

وقام الممثلون بمحاكاة هجوم إرهابي على الاستاد بمتفجرات وبنادق آلية، قبل قيام قوات من الشرطة الخاصة باقتحام المكان باستخدام عربات مدرعة وطائرات بدون طيار.

ويشارك وزراء داخلية ستة من دول الاتحاد الأوروبي وممثلون عن المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وتونس في الاجتماع المنعقد في ليون، والذي بدأ مساء أمس. ويبحث المجتمعون مكافحة الإرهاب والهجرة وغيرها من القضايا.

وخلال مأدبة عشاء أمس، دعا رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إلى تعزيز التعاون بشأن سياسات الهجرة. وشارك في الاجتماع وزير الداخلية الإيطالي اليميني المتشدد المناهض للهجرة ماتيو سالفيني، والذي سبق أن تصادم مرارا مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن القضية.

وكتب فيليب على تويتر :"لا يمكن حل قضية الهجرة على المستوى المحلي".

فرنسا هجوم إرهابي الاتحاد الأوروبي الشرطة الفرنسية استاد نادي أولمبيك ليون إدوار فيليب

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