إندونيسيا تبدأ تقييد حركة عمال الإغاثة الأجانب مع تجاوز عدد القتلى 2000

إندونيسيا - (د ب أ):

بدأت الحكومة الاندونيسية، اليوم الثلاثاء، في تقييد حركة عمال الإغاثة الأجانب، مع تجاوز عدد قتلى الزلزالين وموجات المد العاتية (تسونامي) التي وقعت الشهر الماضي، 2000 شخص.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إن عدد الجثث التي تم انتشالها بعد كارثة 28 سبتمبر والتي ضربت بالو ومناطق في إقليم سولاويزي الاوسط، ارتفعت إلى 2010 أشخاص.

ويخشى المسؤولون من أن يكون هناك مئات الاشخاص، إن لم يكن الآلاف، مازالوا مدفونين بعد أن ابتلع الزلزال - الذي بلغت قوته 4ر7 درجات على مقياس ريختر – منازلهم وحول الأرض إلى سائل.

وقد دعت الوكالة جماعات المساعدات الأجنبية التي قامت بنشر عمال أجانب "إلى استعادة موظفيها على الفور".

وقالت الوكالة في رسالة نشرت على الانترنت: "من الممكن للمنظمات الاجنبية غير الحكومية التي ترغب في تقديم المعونة، القيام بذلك من خلال الصليب الاحمر الاندونيسي، وذلك تحت توجيه من الوزارات/الوكالات ذات الصلة، أو الشركاء المحليين."

وقالت وزارة الخارجية إن الإجراء يهدف إلى ضمان التنسيق بصورة سهلة.