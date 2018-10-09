ميركل تؤكد دعمها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين

رام الله - (د ب أ):

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء موقف بلادها والاتحاد الأوروبي الداعم لتحقيق السلام وفق حل الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن ميركل "اطلعت عباس على نتائج لقاءاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" خلال زيارتها لإسرائيل نهاية الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة عن ميركل قولها إن الاتحاد الأوروبي قدم دعما كبيرا لوكالة لأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "من أجل أن تستمر في دورها المنوط بها من قبل الأمم المتحدة".

كما أعربت ميركل عن قلقها من الأوضاع في قطاع غزة.

بدوره، قدم عباس شكره لما تقدمه ألمانيا من دعم اقتصادي لبناء مؤسسات الدولة ودعم "أونروا".

ووضع عباس ميركل في صورة آخر المستجدات، سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، أو الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا التزامه بالعمل السياسي وعدم رفض المفاوضات "إلا أنها يجب أن تكون مبنية على حل الدولتين على حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية، ومن خلال آلية دولية متعددة الأطراف مثل 5+1".