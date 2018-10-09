لجنة تحقيق فلسطينية بشأن "تسريب" عقار في القدس لجمعية إسرائيلية

رام الله - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء عن تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات " تسريب" عقار تاريخي في شرق القدس إلى جمعية استيطانية إسرائيلية.

وذكر بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله أن الحمد الله شكل لجنة تحقيق لـــ"الوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس ومساءلة الأطراف ذات العلاقة بهدف الإطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع".

وكان أثير مؤخرا جدل فلسطيني بشأن بيع عقار تاريخي في منطقة عقبة درويش في البلدة القديمة من شرق القدس بعد استيلاء جمعية استيطانية عليه يوم الخميس الماضي.

والعقار المذكور لا يبعد عن المسجد الأقصى سوى بضع عشرات من الأمتار ويتكون من ثلاثة طوابق.

وجاء في بيان الحكومة أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وندد البيان بـ "الاستيلاء على العقار التاريخي القديم في عقبة درويش بالترافق مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من الجنوب".

وتحظر السلطة الفلسطينية أي بيع لعقارات فلسطينية في شرق القدس لجهات إسرائيلية، وتقابل المخالفين بإجراءات قضائية.