الأسد يصدر عفوا عاما عن المنشقين من الجيش السوري

القاهرة - مصراوي:

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر "مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الذين انشقوا عن الجيش السوري بعد بدء الاحتجاجات في البلاد عام 2011.

و أعلن الأسد اليوم الثلاثاء، عفوا عاما عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية."

وخص العفو حالات الفرار التي سبقت تاريخ إصدار القرار، دون أن يشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

كما يقضي المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

وانشق آلاف الجنود والضباط عن الجيش السوري منذ بدء الاحتجاجات في سوريا عام 2011، وتدخل القوات النظامية لقمع المظاهرات.